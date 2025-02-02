﻿港牌貨車深圳羅湖起火爆炸

中評社北京2月2日電／據大公報報導，2月1日晚深圳羅湖沿河南路附近一港牌貨車起火並發生爆炸。相關視頻引發網友關注。



2月1日22時25分許，羅湖區應急管理局發布情況通報稱，當日19時32分，羅湖區沿河南路一運送活海鮮的貨櫃車起火，車上一氧氣瓶爆裂。消防人員第一時間到場，明火於19時55分被撲滅，無人員傷亡。其他情況正在進一步調查中。