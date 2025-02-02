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吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫將訪華
http://www.CRNTT.com   2025-02-02 14:56:45


　　中評社香港2月2日電／新華社報導，外交部發言人2日宣布：應國家主席習近平邀請，吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫將於2月4日至7日對中國進行國事訪問。

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