剛果（金）政府說戈馬市衝突已致773人死亡

中評社北京2月2日電／剛果（金）政府1日晚說，政府軍與反政府武裝“M23運動”在北基伍省首府戈馬市的衝突已造成至少773人死亡。



新華社報導，剛果（金）新聞和媒體部長兼政府發言人穆亞亞當天在首都金沙薩召開的記者會上說，1月26日至30日，戈馬市醫療衞生機構共報告至少773人死亡、約2880人受傷。衝突以及水電斷供導致戈馬市醫療衞生機構人滿為患，當地醫療設施不堪重負，傷亡人數可能進一步上升。剛果（金）衞生部長坎巴在發佈會上否認戈馬“失守”。



近日，剛果（金）東部地區緊張局勢急劇升級，“M23運動”在北基伍地區不斷發起攻勢，造成大量平民傷亡和流離失所。自1月26日晚，政府軍和“M23運動”在戈馬市區及周邊區域交火不斷。29日晚，剛果（金）總統齊塞克迪在國家電視台發表全國講話說，政府將盡全力收復“M23運動”佔領的區域。



2009年3月，剛果（金）反政府武裝“保衞人民國民大會”與政府簽署和平協議，加入政府軍。2012年，忠於原“保衞人民國民大會”的一些官兵發動兵變，組成新的反政府武裝“M23運動”並在剛果（金）東部發動攻勢，導致大量平民傷亡、數以萬計民眾流離失所。2022年5月，剛果（金）政府將“M23運動”定性為恐怖組織。