遭鎖定罷免　綠委吳沛憶急拉蔣萬安背書

中評社台北2月2日電／國民黨罷免行動最近如火如荼進行，綠營“立委”吳沛憶也在鎖定名單中，台北市長蔣萬安2日與吳沛憶一同出席光華新天地新春開工典禮，吳沛憶受訪時強調自己在任內盡責監督，過去擔任議員任內也和蔣萬安一起推動市政建設，但蔣萬安活動全程未對罷免吳沛憶行動表示任何意見，兩人全程幾乎零互動。



中時新聞網報導，吳沛憶表示，昨天確實看到中正萬華大批人馬擺設罷免攤位，往正面來看，有更多人關心中正萬華大小事，期待少點政治口水、多一點公共政策討論，甚至多一點具體行動，才符合市民期待。



不過相較於蔣萬安連2天和遭點名罷免的藍營“立委”徐巧芯同台，蔣萬安在光華新天地這場活動中不僅未對罷免吳沛憶發表任何看法，在團拜中也未與吳沛憶並肩，僅在上台致詞時逐一介紹參與貴賓時提到吳沛憶。



但對於部分罷免理由是指控吳沛憶失職、未確實監督政府，是個“橡皮圖章”，吳沛憶反駁，從過去擔任市議員、一直到去年上任“立委”，每天都在崗位上努力盡責監督，也替中正萬華爭取福利和建設，期盼市政不分藍綠。她舉例，過去與蔣萬安一同爭取捷運萬大線，成功獲“中央”補助257億元；萬華艋舺公園也將在今年年中進行改建，該計劃也是其在議員任內就開始推動，並在蔣萬安上任後持續與地方里長、團體討論，在地居民非常期待，同時，她也與北市社會局一同向“衛福部”爭取街友安置專案，讓艋舺公園改建兼顧街友安置等配套。



至於是否針對罷免提出相對措施因應？吳沛憶說，過往年節都是她打電話拜年比較多，今年反倒接到很多民眾打來詢問有沒有徵募反罷志工、什麼時候展開反罷行動，甚至主動表示只要她準備好了，一定要主動通知他們來當志工。她強調，首要還是做好本分，在任“立委”一天就會替“中央”發聲，爭取預算和建設，但若接下來真需要上街頭，也會有在地居民一齊發出中正萬華的聲音。



對於傳出發起這次罷免綠委行動的發起人是2026年有志參選的藍營青年，藉此提高曝光度、幫助參選，吳沛憶表示，確實收到消息指中正萬華的罷免是國民黨市黨部發動、並由黨部主委黃呂錦茹安排和招募，雖然尊重行使公民權益，但仍期盼大家真正走到中正萬華，深入瞭解在地，才能對市民有更深入溝通與交流。