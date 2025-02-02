“行政院”今將送出選罷法覆議案　藍委狠批

中評社台北2月2日電／“立法院”會日前三讀修正“公職人員選舉罷免法”連署加嚴版，“行政院”立即召開臨時院會通過覆議案予以反制，而今天是法定期限最後一天，“行政院”表示，一定會在今天正式送件，表達對此案重視。國民黨“立委”許宇甄呼籲“行政院長”卓榮泰，不要只想著政治鬥爭，應多思考“治國良方”，別讓“AI內閣”變成“覆議內閣”，更不要讓朝野和諧淪為政治口號。



“立法院”會去年12月20日三讀通過《選罷法》、《財劃法》、《憲訴法》修正條文，其中《選罷法》趕在1月24日春節連假開始前急忙送達，“行政院”立即召開臨時院會通過覆議案，呈請“總統”核可後，會在法定期間內移請“立法院”覆議。



依據法規，“行政院”須在收到修正條文10天內送出覆議案，今天已是法定期限最後一天。“行政院”發言人李慧芝強調，“政院”一定會在法定期限正式送件，讓外界知道“政院”對此案的重視。據瞭解，“行政院”將在送件後統一對外說明。



中時新聞網報導，許宇甄表示，今天是“選罷法”法定覆議最後期限，“行政院”要對“選罷法”提出覆議，注定會再次失敗，呼籲卓榮泰院長，不要只想著政治鬥爭，應多思考治國良方，別讓“AI內閣”變成“覆議內閣”，更不要讓朝野和諧淪為政治口號，新的一年該有新的氣象。



許宇甄指出，對民眾來說，眼下最重要的不是選罷法的覆議，而是應對美國總統特朗普對世界各國課徵報復性關稅。台灣2024年對美貿易出超達648億美元，特朗普遲早會對台灣進行貿易戰，“行政院”應與“立法院”朝野黨團研商，審慎面對這場貿易大戰，如何帶台灣商貿找到出路，這才是當務之急。