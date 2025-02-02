港珠澳大橋口岸昨進出境車輛突破2.5萬架次

中評社香港2月2日電／港珠澳大橋口岸昨日單日進出境車輛突破2.5萬架次，創下新高。



香港電台報導，大橋海關說，1月28日至昨日，經港珠澳大橋口岸進出境車輛超過9.5萬架次，按年增長35.6%，其中港澳單牌車6.9萬架次，按年升40.4%。為應對激增的車流高峰，海關提前預警，動態調整人員部署，運用資訊化手段，加大即時視像監控力度，全力保障高峰期間客車高效驗放。海關還進一步加強與口岸各部門及港澳有關方面聯動。