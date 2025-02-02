墨加強硬反制！美國關稅戰遭南北夾擊

中評社北京2月2日電／央視新聞報導，當地時間2月1日，美國政府宣布，對來自加拿大和墨西哥的進口商品徵收25%的關稅。



美國總統特朗普當天簽署關稅令，對來自加拿大和墨西哥的進口產品徵收25%的額外關稅，對來自加拿大的能源資源徵收10%關稅。關稅暫定4日生效。白宮方面表示，如果對美方關稅進行報復，美方可能加大關稅力度。



加拿大：已開始報復



在美國宣布對加拿大徵稅後，加拿大總理特魯多通過社交媒體表示，他當天會見了加拿大各省省長和內閣，還將與墨西哥總統辛鮑姆通話。特魯多稱，加方不希望出現這種情況，但加拿大已做好準備。



隨後特魯多召開新聞發布會稱，作為對美國關稅的報復，加拿大將對價值1550億加元的美國產品徵收25%的關稅。其中300億加元的商品將在2月4日生效，1250億加元的商品將在21天內生效。



特魯多還表示，加拿大正在考慮幾項非關稅措施，其中包括涉及關鍵礦產、能源採購和其他夥伴的措施。



加拿大艾伯塔省省長丹妮爾·史密斯當天通過社交媒體表示，她對特朗普的關稅決定表示失望，這會損害兩國人民利益，並破壞兩國關係和聯盟。艾伯塔省將繼續在美國進行外交努力，說服美國總統、立法者、政府官員和美國人民盡快取消對加拿大商品的所有關稅，並修復美加關係，並鼓勵其他加拿大省長和聯邦官員這樣做。史密斯還表示，艾伯塔省堅決反對任何禁止向美國出口或對從加拿大出口到美國的商品徵稅的行為，因為這種策略對加拿大人的傷害遠遠大於美國人。

