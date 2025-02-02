中評社北京2月2日電／網評：國產電影創新創造活力不斷迸發



來源：人民日報 作者：鄒翔



抱著爆米花，捧著飲料，到電影院看電影，成了當下返鄉過年的年輕人的消費標配。回想多年前，不少縣城，甚至一些三、四線城市，還沒有商業院線。如今，從動感刺激的4D影院，到科技新潮的球幕影院，從看遍全球的網絡電視，到指尖直達的視聽軟件，看影追劇成了平常事，春節的文化消費有了更多選擇。



觀影之變，源自行業之變、產業之變。2023年，全國電影總票房達549.15億元，影片總產量971部，銀幕總數是2012年的近6.6倍，城市院線觀影人次12.99億，相當於平均每月有超1億人次走進電影院。一系列數據，見證我國電影產業強勢復甦、活力迸發。特別是去年，國產電影票房占總票房比重達到83.77%，且包攬了票房排名前十名，令人眼前一亮。工業化製作體系日益完備，電影創作人才梯隊走向成熟，國產電影創新創造活力不斷迸發，讓今年的電影消費備受期待。



創時代表達和技術迭代之新，是國產電影站上浪潮之巔的一個“動因”。過去電影製作，往往都是以拍攝手法和剪輯技巧取勝。如今，數字技術變革正重塑整個影視產業，電影製作朝著數字化、技術化的方向邁進，對後期技術加工的依賴越來越強。比如，為了拍好科幻電影《流浪地球2》，制片方準備了上百萬字的劇本、3000張概念設計圖、8000張分鏡頭畫稿，製作了1萬件道具，搭建了10萬延展平方米的實景。中國電影工業化被推上新高度的同時，延展出更多的產業環節。利用數字技術打造影視製作發行全流程數字解決方案，我國影視產業還將實現更大發展。



過去我們常說，文化搭台，經濟唱戲。國產電影之熱，也是消費市場火熱的縮影。從聚焦大唐盛世和詩人命運的動畫電影《長安三萬里》，到改編自中國傳統神話的奇幻大作《封神第一部：朝歌風雲》，再到開創“粒子水墨”畫風的動畫電影《深海》，許多國產電影把目光瞄准中國傳統文化元素，挖掘和深耕中華美學，在觀眾心中激起強烈的文化自信和文化認同，進而帶火了古城名鎮、名山大川的深度游，激發了古風服飾、非遺技藝的文創熱。一部部彰顯中國氣象、傳遞中國美學、塑造中國精神的電影，助推形成國潮風尚，給我們帶來深刻啟示：以文化賦能產業發展，不僅有助於推動內容、場景、模式、產品等的持續創新，也能催生新供給、引領新消費，釋放源源不斷的發展動能。