中評社北京2月2日電／網評：加快能源數字化智能化發展



來源：人民日報 作者：丁怡婷



當前，能源行業面臨保障安全可靠供應、加快清潔低碳轉型、助力實現“雙碳”目標等重大戰略任務。加快推進能源數字化智能化發展，是必然選擇。



構築能源系統各環節數字化智能化創新應用體系，培育新模式新業態，都需要更強的算力支撐。比如，隨著電力需求持續增長、尖峰負荷特徵日益凸顯，電力系統安全穩定運行面臨新的挑戰。以電力算力深度融合為技術路徑的智能電網，可以實現源網荷互動、多能協同互補及用能需求智能調控。一些地方建設“虛擬電廠”，將分布式電源、電力用戶、儲能、電動汽車等碎片化資源聚合，進行協調優化，既提高電網運行靈活性，也保障系統穩定性。在一些省份，這些碎片化資源可以在30秒內完成調度，響應能力基本接近實體電廠。在全球能源格局發生深刻變革的當下，加快建設能源算力應用中心，更好支撐能源智能生產調度體系，才能保障能源安全可靠供應。



能源是推進碳達峰碳中和的主戰場。在推動能源綠色低碳轉型方面，數字化智能化技術也扮演著越來越重要的角色。深挖數據資源“富礦”，可實現碳排放計量、綠電交易等多樣化增值服務。在浙江，電網企業打造的“電能碳一張圖”數字化應用，實現了從電廠到用戶層層追蹤碳排放，為電力降碳的測算分析、決策優化等提供支持。一些地方利用數字技術，推進綜合能源服務與新型智慧城市、智慧園區、智能樓宇等用能場景深度耦合，提升了服務的綠色低碳效益。合理配置優質算力資源，推動數字化智能化技術在能源行業全鏈條和各環節的應用，不僅能加快能源綠色低碳轉型，還有助於形成新的經濟增長點。



數字經濟時代，能源和算力正形成相互支撐、協同發展的新態勢。隨著數字經濟快速發展，算力產業將消耗更多能源。發展壯大算力產業，要與清潔能源協同布局。在新能源豐富的地方，部署相應的算力基礎設施，既可解決新能源消納問題，也能推動算力產業綠色發展，進一步厚植綠色發展底色。