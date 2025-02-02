澳門喜迎春節遊客高峰

中評社北京2月2日電／據人民網報導，1月31日晚，澳門西灣廣場，盛裝的演員、歡樂的人群、五彩繽紛的花車，伴著喜慶的音樂歌舞、閃爍的燈光銀屏、綻放的浪漫煙花，上演了歡樂春節的熱烈精彩演出，盡展澳門盛事之都的美好形象。



乙巳蛇年正月初三晚20時，澳門特區政府旅遊局主辦的“金鱗升輝歡樂春節 2025農曆新年花車匯演”盛大開幕，17部花車與來自海內外約1300名表演者一一亮相，既有來自汕頭頗具嶺南潮汕民風的英歌舞，也有遠道而來的西班牙風情歌舞，還有與澳門同為“東亞文化之都”的日本鎌倉市及韓國安城市的藝團登台，近2個小時的音樂歌舞武術雜技等多種形式的表演，為觀眾帶來全方位視聽享受，充分呈現了澳門中西合璧、兼容並包的文化特色。



“太精彩了！氣氛真好，讓人陶醉。”專程從香港、台灣來到澳門與親人團聚的林姓兄妹三人激動地對記者說，“選擇在澳門團聚暖意融融、親情滿滿。”林家兄長感慨。許多遊客像林家兄妹一樣，舉家來澳門體驗喜慶熱鬧的年節氛圍，各景區景點遊客絡繹不絕。著名地標大三巴牌坊下的大三巴街，繼大年初二兩度實施人潮管制後，初三下午再度實施近3小時的人潮管制措施——大三巴街單行“只上不落”。記者在附近看到，不少小食店、手信店大排長龍，顧客盈門，店主人雖忙碌異常，卻也樂得迎來蛇年開門紅，笑稱：“丁旺財旺！”



在氹仔官也街，遊客滿滿，幾乎走不動路。“雖然人多擁擠，但周邊一直有警員和工作人員維持秩序，車道也改成了人行道，心裡還是很踏實的。”來自深圳的陳女士一家人告訴記者，他們去了附近的龍環葡韵和益隆炮竹廠舊址，很喜歡那裡的打卡拍照裝置，“既有中國春節不可或缺的‘炮竹龍蝦’，也有頭頂葡萄牙公雞的‘龍蝦先生’，一派中國年的世界範兒，別具一格，超喜歡！”陳女士大贊。



據悉，澳門特區政府有關部門與有關商協會、商戶、住戶共同協商，將官也街附近街道在規定時間段改為臨時步行街，方便遊客進出游覽，同時兼顧相關區域內住戶和商戶日常出行便利，避免了遊客與住戶對公共空間利用度的衝突，獲得多贏的效果，廣受好評。



澳門特區政府臨時數據顯示，截至2月1日零時，澳門1月31日全天共71.19萬人次出入境，其中入境澳門旅客21.9萬人次，較30日增加近5萬人次。酒店入住率超過9成。預計春節後半段假期，澳門依然會保持客流高峰。