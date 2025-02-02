廣西南寧市多種形式與台胞共迎新春

中評社北京2月2日電／據中國台灣網報導，春節來臨之際，廣西南寧市通過開展座談交流、走訪慰問、迎春聯誼等形式多樣的活動，為台商台胞送去關愛溫暖和新春祝福。截至1月25日，全市對台工作部門累計走訪慰問台商台胞台屬近300人次、台資企業80多家，開展相關活動10餘場。



南寧市委常委、副市長韋江與在邕台商台胞代表開展座談，瞭解企業發展情況，認真傾聽意見建議，鼓勵台商台胞把握新時代發展機遇，堅定發展信心，呼籲台商台胞主動融入新發展格局，共同為壯美廣西建設南寧篇章一起努力。



在南寧創客城的邕台青年創業服務指導中心，南寧市安排了一系列暖意融融的新春送祝福活動，年俗文化體驗、醫保政策知識講座、反詐宣傳、法律宣講、現場咨詢……參加活動的兩岸同胞還當場揮毫潑墨，共同書寫春聯，表達對首個“非遺版”春節的祝賀和“兩岸一家親”的深厚情誼。



南寧市縣兩級對台工作部門共同上門走訪慰問台商台胞，關心瞭解他們的生產經營和生活情況，與台胞陸配共同錄制視頻，為他們及其家庭送上新春祝福，並將關懷傳到島內。南寧市還採用年輕人喜愛的方式，組織50多位邕台青年進行圍爐聯歡共迎新春，組織台胞代表參加團拜聯誼共賀新年，通過微信群、電話、短信等方式提醒在邕台企台商春節期間注意落實安全生產責任，確保過一個祥和新春佳節。



台胞們表示，南寧市對台胞無微不至的關懷，讓他們感受到了濃濃的人情味和家人般的溫暖。