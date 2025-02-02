生態環境部：推進美麗鄉村建設

中評社北京2月2日電／據新華社報導，生態環境部土壤生態環境司有關負責人日前介紹，近日印發的《美麗鄉村建設實施方案》明確了全面改善農村生態環境質量等4方面重點任務，加強農村生態文明建設。



實施方案提出，到2027年，美麗鄉村整縣建成比例達到40%；到2035年，美麗鄉村基本建成，為老百姓留住鳥語花香、田園風光，讓農村成為安居樂業的美麗家園。



為建設美麗鄉村，實施方案提出4方面重點任務：



一是構建各美其美、美美與共的美麗鄉村格局。實施整縣推進美麗鄉村建設行動，梯次推進美麗鄉村建設全域覆蓋。強化鄉村空間設計和風貌引導，塑造美麗鄉村特色風貌。制定符合地方特色的指標體系，逐步迭代升級。



二是全面改善農村生態環境質量。梯次推進農村生活污水治理，有效治理農村生活垃圾，基本消除農村黑臭水體和較大面積劣Ⅴ類水體。協同推進畜禽養殖氨等臭氣治理，對群眾反映強烈的惡臭異味等擾民問題加強排查整治。綜合治理鄉村水土流失，大力推進生態清潔小流域建設。長效保護鄉村自然生態。



三是大力推進農業綠色低碳發展。加強農用地土壤保護，分階段推進農用地土壤重金屬污染溯源和整治全覆蓋。加強生態養殖和健康養殖引導，推進畜禽糞污資源化利用。加強農膜科學使用處置，推進秸秆綜合利用。加強重點區域農業面源污染系統治理。



四是持續提升農村幸福宜居品質。扎實推進農村廁所革命，持續完善廁所管護機制。大力推進農村地區清潔能源替代。深入實施鄉村綠化美化，因地制宜增加鄉村綠量。