浙江：江南尋瓷品文創

中評社北京2月2日電／據光明日報報導，大年初三，位於浙江省湖州市德清縣阜溪街道龍勝村的“江南之源”文化遺址公園內，13歲的範伊玟小心翼翼地拿小鏟一撥，一塊陶瓷殘片破土而出。一場別開生面的“新春尋寶藏”沉浸式體驗活動正熱鬧進行，大人帶著孩子穿梭在各個打卡點，臉上寫滿喜悅與好奇。



觀窑址、尋瓷片、品文物、賞民俗……春節假期，文化遺址公園開放的七個場館裡到處透著濃濃的年味兒，洋溢著新春的喜悅。



“你猜這是幹啥用的？”在考古科普館展品區，德清縣文保所退休老所長朱建明拿起一把德清窑黑瓷雞首壺，故意賣起了關子。遊客猜了幾個答案都不對，他才揭曉正確答案——裝酒的壺具。



從上海專程來龍勝村尋找原始瓷產地的遊客包靈華一家人興奮地擠在人群中。“沒想到一個村子裡竟然藏著十幾個博物館，很多還是原汁原味的窑址。”包靈華看著“江南之源館群圖”驚喜地數起來。



“德清原始瓷窑址群是目前國內已知持續時間最長的先秦時期窑址區，這個文化遺址公園占地約2.5平方公里，差不多相當於350個標準足球場……”在亭子橋原始瓷窑遺址，德清縣文化特派員周羽佳正熱情地向遊客們介紹家鄉文化，“歷史上，這裡擁有防風之力、制玉之技、鑄劍之法、制瓷之藝、育珠之術、修史之才、賦詩之能，是江南文化重要源起地和承載地。”



據縣委宣傳部有關負責人介紹，未來這裡將打造成國內首個體驗式博物館群落，通過深入梳理“詩、瓷、橋、茶、舞、絲、珠”等江南“源文化”，既整合了縣博物館、考古遺址公園等城市文化功能載體，又集聚瓷文化、茶文化、珍珠文化等文創業態，為遊客呈現體驗式、休閑式、沉浸式的時尚新空間。