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2024年原保險保費收入約5.7萬億元
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2025-02-02 18:10:12
中評社北京2月2日電／據新華網報導，國家金融監督管理總局發布的數據顯示，2024年，我國保險業原保險保費收入約5.7萬億元，其中財產險1.43萬億元、人身險4.26萬億元。
在賠付方面，2024年我國保險業原保險賠付支出2.3萬億元，其中財產險9810億元、人身險1.32萬億元。
截至2024年末，我國保險業總資產35.9萬億元，淨資產3.32萬億元。
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