2024年原保險保費收入約5.7萬億元

中評社北京2月2日電／據新華網報導，國家金融監督管理總局發布的數據顯示，2024年，我國保險業原保險保費收入約5.7萬億元，其中財產險1.43萬億元、人身險4.26萬億元。



在賠付方面，2024年我國保險業原保險賠付支出2.3萬億元，其中財產險9810億元、人身險1.32萬億元。



截至2024年末，我國保險業總資產35.9萬億元，淨資產3.32萬億元。