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加拿大將對美國產品徵收25%關稅
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2025-02-02 18:09:35
中評社北京2月2日電／據央視新聞報導，當地時間2月1日，加拿大總理特魯多在針對美國關稅問題的新聞發布會上表示，作為對美國關稅的報復，加拿大將對價值1550億加元的美國產品徵收25%的關稅。其中300億加元的商品將在2月4日生效，1250億加元的商品將在21天內生效。
特魯多還表示，加拿大正在考慮幾項非關稅措施，其中包括涉及關鍵礦產、能源採購和其他夥伴的措施。
當地時間2月1日，美國政府宣布，對來自加拿大和墨西哥的進口商品加徵25%的關稅。
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