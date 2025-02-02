國家統計局：能源供應保障有力

中評社北京2月2日電／據新華社報導，國家統計局數據顯示，2024年，能源保供穩價政策有效實施，能源產供儲銷體系不斷完善，能源生產穩步增長，規模以上工業煤油氣電等主要能源產品產量均保持增長，能源供應基礎持續夯實，能源保障全面增強。



原煤產量創歷史新高。煤炭先進產能平穩有序釋放，煤炭兜底保障作用充分發揮。2024年，規模以上工業原煤產量47.6億噸，創歷史新高，比上年增長1.3%。



油氣增儲上產深入推進。油氣穩產增產勢頭良好，自主供給水平穩步提升。2024年，規模以上工業原油產量2.1億噸，比上年增長1.8%，原油連續三年穩產2億噸以上；規模以上工業天然氣產量2464億立方米，比上年增長6.2%，連續八年增產超百億立方米。



電力供應安全穩定。統籌各類電源互補互濟、應發盡發，煤電機組靈活性改造深入推進，煤電兜底保障作用充分發揮，風電光伏開發利用有力推進，統籌水電開發和生態保護，核電積極安全有序發展，跨省跨區輸電能力持續提升，較好滿足生產生活用電需要。2024年，規模以上工業發電量9.4萬億千瓦時，比上年增長4.6%。其中，規模以上工業火力發電量6.3萬億千瓦時，比上年增長1.5%；規模以上工業水電、核電、風電、太陽能發電等清潔能源發電3.1萬億千瓦時，比上年增長11.6%。