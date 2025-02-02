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塔吉克斯坦首都為春節點亮“中國紅”
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2025-02-02 18:07:51
中評社北京2月2日電／綜合新華社、杜尚別消息：當地時間2月1日18時至2月2日凌晨1時，塔吉克斯坦首都杜尚別市地標建築魯達基大廈巨型電子屏幕點亮“中國紅”，慶祝中國農曆蛇年春節。
這是杜尚別市政府首次為慶祝中國春節而舉行點亮“中國紅”活動。數百名民眾駐足觀看，紛紛合影留念，共同分享中國春節的喜悅與祝福。
塔外交部、杜尚別市政府對此次活動給予大力支持，借此表達對中國人民的新春祝福和對塔中兩國進一步發展友好合作的熱切期待。
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