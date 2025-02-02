塑料或可“無限循環”

中評社北京2月2日電／據文匯報報導，塑料污染一直被視為全球性頑疾。如今，越來越多用於塑料回收的先進技術正逐步投入使用，它們將使各種廢棄塑料高效轉化為再生塑料。未來，我們或許不再需要靠原油生產塑料，而是將現有塑料資源無限循環地利用下去。



僅6%廢棄塑料被回收



自20世紀50年代以來，全球累計生產了超100億噸塑料，其中超80億噸最終成了廢料，而且廢塑料還在以每年3.5億噸的速度增加。據統計，每年約有千萬噸塑料流入海洋，形成像“大太平洋垃圾帶”這樣的非正式垃圾堆積場。



2017年，美國加利福尼亞大學聖巴巴拉分校羅蘭·蓋耶領導的一項研究顯示，人類製造的塑料衹有6%被回收，其中大部分被當作垃圾填埋。



這對環境的影響無疑是災難性的。不管是焚燒還是填埋，處理廢塑料都會釋放大量溫室氣體。而且，塑料對人類健康的威脅也日益受到關注。但塑料仍是現代生活的必需品，因為它太實用了。



美國非營利組織“不止是塑料”負責人朱迪絲·恩克表示，現有的塑料回收技術還處於初級階段，過程繁瑣。通常，廢棄塑料需要經過分類處理，甚至人工分揀挑出其中的優質部分後，才能送去機械回收。



機械回收則要經過洗滌、切碎、研磨、熔化等一系列工序，將廢塑料制成顆粒狀的塑料原料，用於再生循環。這種方法對諸如聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）類的塑料很有效。據統計，PET廢料約占廢塑料總量的7%，其中90%以上可回收。



然而，大部分廢塑料並不適合機械回收，即使被回收，其再生產品的性能也難以媲美原生材料。而且，這些再生塑料無法獲得食品接觸許可而不得用於食品包裝。例如，回收的PET很少能再次用於製造飲料瓶，大多只能“降級”用於家具、地毯和保溫材料。更重要的是，機械回收過程會使塑料發生一些降解，每次循環後的塑料質量都會有所下降，直到不再可用。