在日本逛“上野熊貓春節祭”

中評社北京2月2日電／據新華社報導，從1月31日至2月2日，日本東京上野公園迎來為期三天的“2025上野熊貓春節祭”活動。人們在這裡不僅能欣賞精彩的演出、品嘗正宗的中國美食、觀看可愛的熊貓攝影作品，還能體驗趣味遊戲，宛如逛廟會。



1月31日上午10時45分，記者一行來到公園。距離活動開始還有15分鐘，活動入口處已排起長隊。當天是日本的工作日，但“上野熊貓春節祭”仍然吸引了不少人前來游玩。一對日本情侶告訴記者，他們是從社交平台上獲得活動信息，特意從千葉縣趕來這裡。家住埼玉縣的阪卷卓和田中由香說，他們是通過日本朋友得知活動消息後趕來游玩。



作為東京地區最大的春節活動之一，“上野熊貓春節祭”今年迎來了第三個年頭。2023年首次亮相時，“上野熊貓春節祭”吸引了超10萬人次前來參與，去年到場者達到約20萬人次，今年的活動依然火熱。



活動現場人頭攢動，舞台前的一排排紅燈籠非常醒目。從餐飲攤位飄出美食的香味，攤主大聲吆喝著，現場熱鬧喜慶。今年“春節祭”活動有數十個攤位，其中大部分是餐飲攤位，人們可以品嘗到酸辣粉、擔擔面、米線、小籠包、羊肉串、鍋盔、糖葫蘆等中國美食，現場還設有不少日本傳統小吃攤位。



“我們是來上野公園參觀博物館的，沒想到這裡的春節氛圍這麼濃，特別熱鬧，感覺很親切，就像回到國內一樣。”來自北京的遊客吳盛鶴告訴記者。



兩名來自意大利的遊客說，他們去年在意大利米蘭體驗過中秋節相關活動，前兩天剛剛去了橫濱中華街觀看舞獅，此次無意中步入“上野熊貓春節祭”，能夠再次品嘗中國特色美食、體驗中國春節文化，感到非常開心。



在活動現場，由日本著名大熊貓攝影師高氏貴博拍攝的有關旅日大熊貓“香香”“比力”“仙女”“曉曉”“蕾蕾”的攝影作品也被置於醒目位置，吸引了大量游人駐足觀看。

