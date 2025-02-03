快評：台灣問題走向清晰　外力干預必遭反制

中評社快評/由香港全球化中心（CGHK）主辦的CGHK Insight國際會議日前在線上舉辦，聚焦特朗普“百日新政”下的美國外交政策走向，參與討論的南京大學國際關係學院執行院長朱鋒和美國保守派智庫美國企業研究所AEI高級研究員Zack Cooper，在回答中評社記者有關特朗普第二任期的對台政策的提問時均表示，美國對台政策不會發生根本性變化，特朗普第二任期內台灣問題不會變得更加不可預測。



Zack Cooper表示，特朗普政府雖然挑選了一些堅定的“親台派”，不能確切知道未來幾年美台關係會是什麼樣子，但他不認為特朗普政府會建議特朗普以一種從來不是美國對台政策的方式處理台灣問題，認為美方的政策還會是一貫的。朱鋒表示，台灣問題是中美兩國政府之間重大的、破壞性的問題，但如果雙方都能現實地看待台灣問題，它不會變得更加不穩定或不可預測。



上面兩位中美專家的評估和判斷是有道理的，值得參考。關鍵原因在於，雖然未來幾年特朗普的對華政策，包括對台灣問題的處理，還有很多的不確定性，或者說存在很大的變數，但是從大的趨勢來看，台灣問題的走向很清晰，台灣問題的最終解決和中國的完全統一是不可阻擋的趨勢，也是必然的前景。這一點毫無懸念。



台灣問題的產生和延續雖然深受外部因素特別是美國因素的影響，但台灣問題的本質是中國內戰遺留下來的問題，如何解決完全屬於中國的內政，國際社會包括美國都非常清楚這一點，也知道中國的統一是必然的趨勢。



美國等外部勢力的干預由來已久，本質是“以台制華”，把台灣當作阻礙或影響中國發展的“棋子”，但美國等很清楚，干預也只能是有限度的，不能碰觸中國的底線或紅線（雖然不斷接近或挑戰中國的底線或紅線），知道過度的干預、干涉必遭反制，過度干預的結果可能適得其反，不符合美國的利益。這也是美國等需要防止的。



也是基於這樣的基本事實認知，才能斷定特朗普第二任期內，台灣問題不會變得更加不可預測，當然中國對美國可能的干預和挑戰保持高度的警覺，也會做好必要的應對準備。

