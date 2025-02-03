政府開支要減　各部門須大力節流

左圖：有意見提出公務員應減薪或凍薪，然而公務員薪酬對私人市場的影響亦不能忽視。右上、下圖：特區政府要開源節流，預告在教育、醫療支出方面有節約空間。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京2月3日電／據大公報報導，新一份財政預算案將於本月26日發表，財政司司長陳茂波昨日表示，面對財政赤字，特區政府要開源節流，以“節流”為主，“開源”為輔，政府各部門都要加大力度節流，部門開支必定要減少，在教育、醫療支出方面亦有節約空間。政府正積極舉辦更多特色活動，增加人流和吸引旅客，將為香港創造更多機遇。



陳茂波說，面對財赤有需要加大力度開源節流，政府部門的開支肯定要減，其中教育和醫療都有節約空間，讓政府有2至3年時間鞏固財政。他相信，本港大學有一定的財政儲備，需要善用儲備並開拓其他收入，讓政府有時間鞏固財政實力。



陳茂波認為，在現時全球格局之下，多邊合作、雙邊合作和區域合作，將越來越重要，不同國家都會合作追求共同利益，西方國家認為香港是比較熟識的市場，可通過香港投資內地。縱使全球地緣政治風雲變幻，香港仍要發揮自身優勢，舉辦多些盛事活動，吸引一些有影響力的人士訪港，然後讓他們到內地進一步瞭解中國市場。



有預案應對金融市場波動



被問到特朗普再次擔任美國總統後，部分國家會否要被迫選邊站隊，陳茂波說，各國都會計算自身的利益，例如東南亞國家犯不著得失美國，亦不會被美國牽著鼻子走，他們會嘗試作出平衡、左右逢源，近年不少中國企業為免受美國關稅影響，亦已將部分生產線遷到東南亞。



對於美國日前對中國進口商品加徵10%關稅，陳茂波說，此舉可能會令美國通脹加劇、息口上升，而港元與美元掛鈎，息口高企對本港營商環境會有影響，美國總統特朗普的施政作風亦可能對金融市場帶來較大波動，強調特區政府有預案應對。



政府今日將公布2024年第四季度及全年經濟預先估計數字，陳茂波昨日在網誌表示，去年第四季度，訪港旅客人數顯著增加，個人消費穩定。股市自去年9月底至今交投持續暢旺，今年1月的日均成交額達1476億港元，較去年全年日均成交額高約12%，亦較去年12月增加約4%。

