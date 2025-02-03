美航空管理混亂　飛行信息系統故障

圖：美國空中任務通知系統出故障，造成逾500航班延誤。＼資料圖片（圖片來源：大公網） 中評社北京2月3日電／據大公報報導，美國近日發生多起致命空難事故，暴露航空管理混亂。當地1日晚，一個關鍵的飛行安全信息系統“空中任務通知系統”（NOTAM）又發生故障。美國交通部表示，已啟動備用系統，但仍提醒乘客2日可能出現航班延誤的情況。截至當地時間2日上午，美國境內飛往和離開美國的航班已有逾500架延誤，64架取消。墜機事故頻發、警告系統故障，種種航空混亂引發民眾對飛行安全問題的關注。



美國交通部部長肖恩.達菲1日晚通過社交媒體發布消息說，空中任務通知系統暫時出現故障，備用系統已啟用，目前對美國國家領空管理系統沒有影響。美國聯邦航空局（FAA）正努力全面恢復系統，2日上午或有一些航班延誤現象。



據CNN報導，截至當地時間2日上午，美國境內飛往和離開美國的航班已有542架延誤，64架取消。



達菲表示，正在調查故障原因，並將及時發布最新信息，FAA已設置熱線同航空公司保持聯繫，將每隔30分鐘提供關於系統的最新情況。2023年1月，美國空中任務通知系統故障，導致全美航空停運約90分鐘，受影響的航班超過11000架次。



NOTAM是“Notice To Airmen（給飛行員通知）”的縮寫，為飛行員、機組人員和其他美國領空使用者提供重要的安全通知，是FAA的主要警告系統。通知內容包括空中或地面危險信息的警報，比如機場跑道關閉、大型鳥群、空域限制或導航信號中斷等事項。該關鍵系統與空中交通管制不一樣，後者旨在讓飛機之間保持安全距離。



失事“黑鷹”飛行高度或違反限制



另一方面，美國國家運輸安全委員會（NTSB）1日表示，調查人員通過俗稱黑盒的飛行記錄儀確定，華盛頓1月29日晚發生的客機與軍用直升機相撞事故中，兩機相撞時的高度為91米（誤差正負約7米），意味著涉事直升機當時的飛行高度超過61米，違反飛行高度限制。



然而初步數據顯示，控制塔的雷達顯示直升機在意外發生時高度剛好為61米。NTSB補充指，他們將對此再作進一步調查。