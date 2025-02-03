加墨回擊　對美徵收報復性關稅

左圖：加拿大總理特魯多（中）1日宣布對美國商品徵收報復性關稅。＼美聯社；右圖：墨西哥總統辛鮑姆對特朗普的關稅政策採取反制措施。＼路透社（圖片來源：大公網） 中評社北京2月3日電／據大公報報導，美國總統特朗普1日聲稱，美國因芬太尼等毒品和非法移民湧入而進入緊急狀態，並援引《國際緊急經濟權力法》，對加拿大和墨西哥商品加征25%的關稅。加拿大總理特魯多隨即宣布將對價值1550億加元（約8307億港元）的美國商品加征25%的報復性關稅，墨西哥總統辛鮑姆亦表示將採取反制措施。美媒批評特朗普發動了“史上最愚蠢的貿易戰”，不僅將損害美國經濟並推高物價，還將破壞美國的信譽。



特朗普1日簽署行政令，宣布將從4日起對進口自墨西哥、加拿大兩國的商品在原有基礎上加征25%的關稅；對加拿大能源產品的加稅比例為10%。特朗普以1977年通過的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）為依據，該法律賦予美國總統在國家緊急狀態期間監管各種經濟交易的廣泛權力。特朗普稱，美國因芬太尼等毒品和非法移民湧入而進入緊急狀態，加征關稅是為了促使加墨採取措施應對毒品和非法移民問題。



特朗普第一個總統任期內也曾挑起關稅戰，此前美方針對鋼、鋁以及中國貨物等開征的關稅，都按照《1974年貿易法》的“特別301條款”，經過數月調查及公眾咨詢等常規程序才出招，但此次引用的法律依據與過去不同。《國際緊急經濟權力法》允許特朗普跳過可能長達數月的貿易調查和公眾咨詢。不過，半島電視台指出，這項法律通常用於實施制裁，並無用於加征關稅的先例。威利.雷恩律師事務所國際貿易業務聯席主席布萊特比爾說，企業或行業團體可能入禀法院，挑戰特朗普的行政令。



加拿大：不容忍盟友攻擊



特魯多在1日晚間的新聞發布會上宣布採取反制措施，對總價值1550億加元的美國商品加征25%的報復性關稅，包括啤酒、葡萄酒、烈酒、蔬菜、水果、服裝、香水、家用電器、木材等。他表示，針對300億加元商品的關稅將於4日起生效，另外1250億加元商品的關稅將在三周內生效。



特魯多強調，加拿大不會容忍來自一個“本應是盟友的國家”的攻擊，並呼籲加民眾盡可能購買加拿大產品，以支持陷入困境的本地企業。加方還考慮採取非關稅措施，可能包括限制向美國出口關鍵礦產、能源，以及限制美國公司競標政府合同等。加拿大商會評估顯示，在加拿大對美同等加征25%報復性關稅的情況下，加拿大國內生產總值（GDP）將下降2.6%，美國GDP將下降1.6%。