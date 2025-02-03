1.93億！六合彩史上最高彩金幸運兒誕生

大批市民前往投注站，購買六合彩彩票，期望新年發橫財。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京2月3日電／據香港文匯報報導，大年初五（2月2日）迎財神，六合彩史上最高彩金幸運兒誕生。香港昨日舉行的六合彩新春金多寶攪珠，金多寶多達1.5億元。昨晚9時15分投注截止，投注總額達3.8億元。結果攪出的中獎號碼為14、18、30、36、40、42，特別號碼1。頭獎一注獨中，派彩高達1.93億元，成為六合彩史上頭獎最高金額；二獎12注中，每注派彩1，215，620元；三獎536.5注中，每注派72，500元。



今期六合彩新春金多寶是史上最高的頭獎彩金，亦是歷來最大規模的新春金多寶，掀起全城市民發財夢。場外投注處昨日提早於早上10時開始營業，過往售出最多頭獎中獎彩票的中環士丹利街投注處，未開門已有大批市民在門外排隊守候，人龍轉過德己立街，龍尾到威靈頓街。綜合而言，昨日全港多間投注站均有大批市民購買六合彩彩票，期望新年發橫財。



大公文匯全媒體記者昨日來到中環的場外投注站採訪購彩市民和遊客。盧先生一家四口走進了這間據說“比較好運”的投注站。“這間投注站頭獎出了很多次，今天我也來博一博。”全家人都各自選了幸運號碼。從東莞特地趕來的戴小姐和她的三個孩子也充滿了期待，“8點從家出來，10點就到這裡了，就是想來發下新年財。”



在投注站的一角，記者還遇到了來自菲律賓的Nida。她計劃只買20元的彩票，但也滿懷期待地請朋友推薦幸運號碼。她說：“如果中了頭獎，我想用於幫助別人，接濟下家庭，分享祝福和好運。”法國人Pierre特意來投注站買彩票並感受香港的新年氣氛，他說：“我大概會下100元的注，即便沒有中獎，也會開啟一年的好運。”



此前，六合彩近50年來，每注派彩從未突破億元大關，最高派彩紀錄為2021年8月26日，當時有幸運兒以10元一注獨中獲派9，124萬元。對上一期頭獎彩金逾億元，為上月7日的1.28億元六合彩，該期投注額逾3.2億元，結果頭獎兩注中，每注派6，923萬元。



根據資料，每期六合彩攪珠的總投注額54%會作為獎金基金，餘下46%根據博彩稅條例分配，25%為獎券收益徵稅、15%為獎券基金，以及馬會獎券有限公司收取6%傭金。