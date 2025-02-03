五角大樓媒體輪換　《紐約時報》被踢走

中評社北京2月3日電／據大公報綜合CNN、路透社報導：美國總統特朗普政府1月31日宣布，將把包括《紐約時報》在內的四間媒體組織從國防部五角大樓的專用辦公空間中撤出，理由是希望為其他媒體騰出空間。報導指有關做法史無前例。



根據美國政府一份關於“新年度媒體輪調計劃”的備忘錄，《紐約時報》、全國公共廣播電台（NPR）、全國廣播公司（NBC News）和政治新聞網Politico，必須在2月14日前騰出在國防部大樓的辦公空間。取而代之的是《紐約郵報》、同一個美國新聞網（One America News Network）、《布賴特巴特新聞網》和《赫芬頓郵報》。



CNN指出，這一舉措是將“更受歡迎、更主流”的新聞機構邊緣化，而提升“相對不那麼受歡迎”但“熱情支持特朗普”的新聞媒體的地位。CNN表示，四家媒體中衹有《赫芬頓郵報》是個曾公開批評過特朗普的“例外”。



備忘錄還提到，今後每年都會在紙媒、網媒、電視和廣播各選一家輪換出五角大樓。《紐約時報》在一份聲明中表示該舉動不符合公眾利益。NBC新聞在一份聲明中表示，對於被已進駐數十年的國防部拒於門外的決定感到失望。



美國國防部發言人尤利奧特強調，這四家媒體只是被要求為其他媒體騰出辦公空間，仍是五角大樓記者團的正式成員。五角大樓記者協會則表示對於國防部這一史無前例地針對高度專業媒體之舉“深感不安”。