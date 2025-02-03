DOGE獲准接觸美聯邦支付系統數據

中評社北京2月3日電／據大公報綜合美聯社、《華盛頓郵報》報導：由特斯拉創辦人馬斯克領導的政府效率部（DOGE）已經獲得美國財政部的部分敏感資料，包括社會保障與醫療保險支付系統的權限，引發爭議。



據報導，DOGE自去年大選後就一直要求訪問財政部的支付系統。這一系統幾乎處理了美國政府88%的聯邦支付，涉及每月向8100萬人支付社會保障、醫療保險和退伍軍人福利等。《華盛頓郵報》援引知情人士稱，代理財政部長勒布裡克與DOGE因此事發生衝突，並且無預警在1月30日離職退休，離開待了超過30年的崗位。隨後DOGE獲得財政部新任部長貝森特批准，取得支付系統的權限。



據悉，DOGE僅獲得“讀取”權限，無法直接修改支付數據。馬斯克則表示通過削減冗員和精簡流程，預計政府將節省高達每天40億美元的支出。美國參議院財政委員會主席、民主黨參議員羅恩.懷登向財政部表達擔憂，認為DOGE能夠隨意進入支付系統，可能導致“國家與經濟陷入安全危機”，造成嚴重損害。勒布裡克在離開時的內部信提到，“財政部往往在政府系統中發揮最為關鍵的作用。”



此外，DOGE還迅速接管了包括人事管理局（OPM）和總務管理局在內的多個重要政府機構。馬斯克甚至在OPM總部五樓安裝了沙發床“安營扎寨”，以確保全天候工作。馬斯克還將部分資深公務員排除在管理數百萬聯邦雇員個人數據的電腦系統之外，出生日期、社保號碼等敏感信息的監管缺失，讓官員擔心網絡安全隱患會隨之加劇。