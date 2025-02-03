﻿NTSB員工人心惶惶　影響空難調查進度

中評社北京2月3日電／據大公報報導，CNN報導：美國1月29日發生客機與美軍“黑鷹”直升機相撞悲劇，造成67人罹難。然而因特朗普在空難發生前一晚，向負責調查的國家運輸安全委員會（NTSB）的員工提出遣散計劃，不少人因此考慮離職，導致NTSB面臨嚴重的人力短缺與資金困境，影響到此次空難的調查工作。



據CNN援引知情人士報導，1月28日晚間9時41分，NTSB的400名員工收到一封特朗普政府以“分岔路到了（Fork in the Road）”為題的電子郵件，通知他們可選擇提前離職，而聯邦政府將為他們發放補償薪資直到9月。NTSB是獨立於行政部門的非政府機構，專門負責調查交通事故、向受影響的人提供援助，並給予安全建議。



消息人士指出，收到電子郵件的員工中，有許多是高度專業的調查員，其中還有多人已接近退休，“我們不太可能在短時間內找到人取代他們”。同時有另一名消息人士指出，有多名調查員正認真考慮接受資遣。與此同時，NTSB主席霍曼迪也在1月31日發布內部備忘錄，宣布NTSB已獲白宮“豁免”，確保所有員工不被遣散。霍曼迪強調，NTSB正處於調查“9.11以來最嚴重的航空事故”的關鍵時刻，必須維持所有人力，以維持調查工作。