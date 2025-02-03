﻿歐洲自危　強調貿易壁壘有害無益

中評社北京2月3日電／據大公報報導，據半島電視台報導：美國總統特朗普對加拿大、墨西哥和中國揮舞關稅大棒，還威脅要對歐盟下手，引起各方警惕。



歐洲央行管理委員會成員、荷蘭央行行長諾特2日強調，貿易戰對各方都有害無益。英國內政大臣庫珀表示，增加關稅會對全球經濟和貿易造成破壞性的影響。日韓兩國政府亦表示正在密切關注特朗普關稅政策的影響。



諾特2日接受荷蘭媒體採訪時指出，特朗普的關稅政策將導致美國通脹率和利率上升，這可能會削弱歐元。他強調，貿易戰沒有贏家，對各方都有害無益。庫珀告訴英媒，英國希望打破貿易壁壘，而不是設置貿易壁壘，“全球範圍內的關稅上調會對經濟增長和貿易產生破壞性的影響，我認為任何人都不想看到這種情況”。



德國批發、外貿和服務業協會（BGA）主席詹杜拉說，特朗普“搬起石頭砸自己的腳”，美國消費者在結賬時會感受到物價上漲。特朗普日前聲稱，由於歐盟“拒絕進口美國汽車和農作物”，他將對歐盟加征關稅。詹杜拉擔憂，特朗普將把這一威脅變成現實。



日本財務大臣加藤勝信2日表示，“非常擔憂”特朗普的關稅政策對全球經濟的影響。他說，日方需要仔細審查這些政策。



韓國代理總統崔相穆亦下令政府機構密切關注特朗普關稅政策對韓國企業和經濟的影響。