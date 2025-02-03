外資追貨　內地科技股價值釋放

通義千問表現出眾，反映阿里大模型技術走在全球前列，對阿里巴巴股價有刺激作用。（大公報） 中評社香港2月3日電／大公報報導，中國無懼美國貿易及科技霸凌，經濟繼續保持5%左右的中高速增長，而國產人工智能大模型性能迅速追上美國，展現出中國科技創新實力與潛力，吸引外資追貨，預期中資科技股迎來投資價值大釋放。今年首月恒生科技指數上升近6%，表現明顯優於MSCI環球股市指數。



美國特朗普政府無理對中國、加拿大、墨西哥加征貿易關稅，面臨反制措施衝擊，影響自身以至全球經濟。中國經濟韌性強、潛力大，有能力應對外在挑戰，保持中高速經濟增長，資金流入人民幣資產大勢不會變。



事實上，成立兩年的內地初創企業DeepSeek，最新推出DeepSeek－R1大模型，只用少量先進芯片，便可研發出其低成本、高性能大模型，拍得住OpenAI o1，震驚美國以至全球科技界，業界普遍認為低成本模型可能逆轉美國主導AI發展格局面。由於DeepSeek憑著技術創新，才有與別不同的低成本大模型出現，指控DeepSeek偷取OpenAI智識產權實屬荒謬，就連特朗普也直言DeepSeek模型對美國而言是敲響警鐘，白宮主管人工智能（AI）的官員也面對現實，不能不承認中國企業技術迅速追上，估計美國AI大模型領先優勢大幅收窄到三至六個月而已。



中國科技突破 有力彎道超車



因此，目前中國創科發展勢頭強勁，有能力迎頭趕上，彎道超車。若然美國科技霸凌持續，進一步收緊對華芯片供應限制，只會加速中國科技突破，自傷產業發展。據報特朗普政府正研究擴大芯片出口管制，例如英偉達專供中國的H20芯片可能納入管制範圍，拖累美國科技股股價進一步下跌，加上美國聯儲局暫緩減息，觀察加征貿易關稅對通脹影響，估計最快下半年才有機會再減息。



阿里大模型出色 走在世界前列



換言之，較高的高利率環境還會持續一段時間，對美國科技股融資不利，拋售潮可能會升級。



其實，中國AI發展勢不可當，美國無理打壓注定失敗。除了DeepSeek之外，阿里巴巴最新AI大模型性能一樣出色，媲美OpenAI模型。例如阿里巴巴旗下阿里雲新一代模型─通義千問Qwen2.5－VL在視覺測試超越OpenAI的GPT－4o，而旗艦版模型Qwen 2.5－Max性能也表現突出，超越DeepSeek V3。換言之，阿里大模型技術走在全球前列，對阿里巴巴股價有刺激作用，在美國預讬證券上市的股價較上周二香港市場收市價大升近10%，顯示外資大舉增倉阿里巴巴，看好中國AI發展前景。



華為產品惹憧憬 恒科指跑贏大市



事實上，近年中國科技進步、突破技術封鎖圍堵取得成效，除了小米三年成功造車，搶占電動車市場之外，近年華為手機強勢回歸，就連英偉達創辦人黃仁勳也大贊華為三折叠手機。早前華為集團常務董事餘承東表示，計劃在今年三月推出新產品，形容為全國人民都買得起、意想不到的產品，直指產品打破常規，足以引發全國搶購潮，消息惹起市場憧憬，吸引內外資金流入內地科技股，特別是華為概念股如比亞迪電子，受惠於自主研發的鴻蒙生態系統市場擴大。



追蹤內地科技股的恒生科技指數走勢不俗，2025年首月上升5.7%，優於同期恒生指數及MSCI環球股市指數上升0.82%及3.2%的表現，反映內外資湧入，促使內地科技股投資價值大釋放。



中國科技突飛猛進，支持內地科技股蓄勢爆升，今天為乙巳蛇年首個交易日將有好的開始，迎來新一波上升周期。