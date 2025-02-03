港擁聯繫人優勢　可成國際數據港

上圖：香港作為國際金融中心，不應僅限於金融領域，還需運用科技手段發展新經濟。下圖：香港有能力成為國際數據中心。（大公報） 中評社香港2月3日電／香港正面臨轉型的關鍵時刻，數字經濟的潛力值得深入挖掘，而數據作為基礎支撐的角色愈發重要。全國人大代表、大灣區國際信息科技協會會長及數睿科技創始人楊德斌表示，香港作為國際金融中心，不應僅限於金融領域，還需運用科技手段發展新經濟，尤其是在把握數據“引進來”和“走出去”的機遇方面。



大公報報導，楊德斌又表示，大灣區範圍內的數據流動有重大突破，為香港的數字經濟發展提供了新契機，香港絕對有能力成為國際數據港。不過，香港需要把握當下，讓香港成為國際企業選擇數據港時的不二之選。



當前，香港的各行各業都面臨轉型的重大挑戰，楊德斌認為，該過程中，數字經濟的潛力亟待深入開發。數據作為數字經濟的核心支撐，香港若能抓住數據“引進來”和“走出去”的機會，將有助於推動產業經濟的增長，而如何有效運用數據將成為香港未來發展的關鍵所在。



數據與個人隱私並不等同



“數據與個人隱私並不等同”，楊德斌強調，對數據的認識不足及誤區，在一定程度上阻礙了香港數字經濟的發展。數據可以涵蓋天文氣象、產業數據及汽車數據等，這些資料可進行交易而不涉及個人隱私。而涉及個人的數據，如醫療數據，亦可透過脫敏和授權處理來使用。在合規的前提下，分享、傳輸及應用數據是一項極具前景和價值的行為，全球各地均能從中受益。



近年來，特區政府為促進本地和跨境數據流動不斷推出相應措施，包括擴大“商業數據通”範圍、推出“數碼轉型支援先導計劃”、《大灣區標準合同》恒常化等，楊德斌表示，大灣區範圍內的數據流動有重大突破，為香港的數字經濟發展提供了新的契機。“香港絕對有能力成為國際數據港”，不過，他強調，需把握當下，讓香港成為國際企業選擇數據港時的不二之選。



香港要發展，必須積極融入國家發展大局，楊德斌呼籲香港應主動成為數字經濟的“超級聯繫人”。東盟作為一個龐大的經濟體，潛藏著巨大的商機，對港企具有吸引力。然而，香港或內地的技術在東南亞市場可能無法直接覆製，因為各地的智慧城市技術需求因地制宜。因此，企業需根據當地情況進行創新，以適應不同市場的需求。



港企拓東盟宜因地制宜



當中，印尼作為全球人口第三大國，正集中資源發展新首都。楊德斌早前與負責遷都工程的印尼國家發展規劃部長會面，瞭解到數字經濟在新首都的發展中占有重要地位。同時，其公司主營的智慧樓宇軟件平台“BuildingOS”提供的解決方案，正能滿足印尼新都的需求。



儘管印尼的遷都計劃需要漫長的實施階段，楊德斌依然認為印尼市場具備潛力，因拓展新市場不應局限於單一方面。他計劃將印尼作為進入東盟市場的據點，並希望能在今年內展開業務，透過印尼輻射至其他東南亞地區。



此外，楊德斌表示，該公司正計劃透過尋找當地企業合作的方式在印尼開展業務，未來亦可能直接投資當地的智慧城市或數字經濟相關產品。