風水命理平台興旺　創投界關注

命理產業在韓國已經形成了一條產業鏈，涉及眾多從業者和服務內容。（大公報） 中評社香港2月3日電／農曆新年，中國人希望鴻運當頭，一切順風順水，所以風水命理總是話題。想不到，韓國也好此道，已經形成了一條產業鏈，涉及到眾多從業者和服務內容。儘管許多人認為算命不科學，但是，這門生意已擴至線上，在創業投資界很受歡迎。



大公報報導，八字算命和“MBTI”人格測試，近年深受韓國年輕人歡迎，甚至有年輕人開始學習八字算命，線上湧現出很多相關內容，造就了風水命理生意火旺。據韓國看相算卦行業協會透露，目前全韓國從事相關行業的人已超過100萬。



算命界Netflix 融資663億



韓國風水命理行業在線上興旺，引起創業投資界關注。韓國經營命理平台Posteller的Unchilgisam公司，獲得多個投資者青睞，包括Capstone Partners、Big Basin Capital、Kakao Games、Kakao Ventures、Mashup Ventures。Posteller被譽為算命界Netflix，這個應用程式（APP）有一個自主研發的分析系統，可獨立進行算命和占蔔，目前擁有860萬訂戶。在最新一輪融資活動中，得到創投界85億美元（約663億港元）投資，去年在《福布斯》雜誌中，更榮登最受韓國人歡迎的第16大手機應用程式。



風險投資機構Kakao Ventures是投資者之一。該公司的負責人表示，比起2016年首次投資而言，與算命有關的搜尋量大升逾倍。他認為，Posteller可紓緩用家的焦慮，這種商業營運模式即使在經濟不明朗的環境下，仍不會消失。

