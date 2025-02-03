年輕人求職難　線上問卜大行其道

中評社香港2月3日電／農曆新年在韓國，猶如在中國一樣，是非常重要的節日，當地年輕人趁佳節上線算命，反映出韓國新世代透過科技保留傳統習俗。不過，也反映出當地經濟增長無大起色，年輕人求職難，唯有透過算命問卜前途，紓緩焦慮情緒。



大公報報導，事實上，在韓國向年輕人提供紓緩焦慮的服務公司，近年如雨後春笋。這歸咎於20至30歲的年輕人日益受到工作方面、人際關係，和其他事項的困擾。這種現象原來限於線下活動，近年逐漸轉移到網上，可以向客戶提供個人化心理輔導、占蔔算命、解讀塔羅牌等，市場需求非常龐大。



人浮於事 紓解情緒



一些大型企業和初創平台瞄准機會，爭奪市場份額。韓國一家大型互聯網公司Naver表示，使用占蔔算命服務的，有八成用家是在20至30歲年齡層。用家主要使用的是該公司名為Expert的平台，提供的服務包括命理解說等按月計劃，而在2024年，交易量按年錄得30%增長。



一些初創公司則創建方便用家的平台，向他們提供塔羅牌算命、星相占蔔等服務，而一些熱門的應用程式，例如Force Teller和Hellobot等，更使用人工智能聊天機器人，提供個人化的算命服務，迅速招徠大批年輕客戶。



韓國財政部早前預測，2025年經濟增長率為1.8%，低於2024年的2.1%；此預測亦遠低於去年7月時所估計的2.6%。韓國經濟增長近年表現不振，年輕人失業情況尤其嚴重，去年7月，青年就業率僅46.5%，對於韓國新世代而言，不論在線上或是人工智能算命，都不只是一種玩意，而是有情緒上的實際需要。人浮於事，最易牽涉到求神問卜，於是年輕人紛紛尋求情緒紓解，這亦解釋到為何線上算命能在韓國大行其道。