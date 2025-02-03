中大：過度清潔消毒增濕疹風險

中大團隊研究揭示，過度清潔消毒會增加過敏症風險。（大公報） 中評社香港2月3日電／香港中文大學（中大）醫學院腸道微生物菌群團隊進行大型研究顯示，過度清潔消毒會增加濕疹等過敏症風險。研究團隊分析1152個兒童數據，發現疫情期間出生的嬰兒過敏症發病率，比疫情前出生的嬰兒增加46%。



大公報報導，近年不少研究亦發現，腸道微生態會影響皮膚健康，嬰幼兒期身處的環境會影響腸道微生態的形成，清潔的環境會減低細菌促進免疫系統健康發展的功能。中大研究團隊開展一項大型追蹤研究，比較新冠疫情前及疫情期間出生嬰兒的腸道微生態及出生後首年的濕疹發病率。



結果發現，於疫情期間出生的嬰兒的過敏症發病率，比新冠前出生的嬰兒增加46%。此外，他們的腸道菌群的物種多樣性和豐富性降低，且明顯缺少建構免疫功能的天然抗菌肽基因。



中大醫學院麻醉及深切治療學系助理教授及香港微生物菌群創新中心（MagIC）首席科學家張琳表示，“研究顯示過度清潔消毒阻礙嬰兒的腸道微生態健康發展，增加患上濕疹等過敏症的風險。”研究團隊呼籲家長審視日常的消毒習慣，避免矯枉過正。



中大醫學院團隊又研發針對兒童（SIM03）及成人濕疹（SIM05）的微生態組合，初步研究發現患者服用配方12星期後，濕疹嚴重程度減輕，生活及睡眠質素亦明顯改善。



受濕疹困擾5年的Venus表示，數月前濕疹大爆發，痕癢難耐，皮膚抓到出膿出血；關節位置發炎，雙腿難以走路。她表示，服用益生菌2至3個月，同時配合戒口、中醫及調整作息，皮膚發炎情況有所改善，痕癢感覺減少，紅腫慢慢褪去。