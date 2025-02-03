幾內亞比紹與中國合作“勢頭強勁”

中評社北京2月3日電／據新華社報導，幾內亞比紹社會通訊部長弗洛倫蒂諾·費爾南多·迪亞斯近日在首都比紹接受中國媒體聯合採訪時表示，幾內亞比紹與中國之間的合作由來已久，且勢頭強勁。



迪亞斯說，幾內亞比紹與中國的合作關係源遠流長，中方為幾內亞比紹爭取獨立給予過支持。



迪亞斯強調，近年來，幾內亞比紹與中國的合作碩果累累。中國幫助幾內亞比紹建設了多個重要的基礎設施項目，包括總統府、國民議會大樓和最高法院大樓等。此外，中國還為幾比多個司法機構和公共檢察院的建設提供支持。



近期，兩國合作完成了連接比紹市郊薩芬與比紹奧斯瓦爾多·維埃拉國際機場間的現代化公路建設。迪亞斯對此稱讚說：“這條公路提高了交通便利性，極大改善了當地居民的生活質量。”



他特別提到，幾內亞比紹期待與中國在通訊和傳媒領域進一步深化合作。他說：“我們期待與中國合作，通過媒體促進幾比公眾更積極地參與國家治理，為民眾提供表達意見和關注社會事務的平台。”



在全球從模擬電視向數字電視轉換的背景下，幾內亞比紹面臨技術和設備方面的挑戰。迪亞斯表示：“幾內亞比紹希望在中國支持下能順利完成這一轉換。這對於提升廣播電視服務的質量和效率至關重要。”



迪亞斯對中國駐幾內亞比紹大使館在支持幾內亞比紹媒體發展方面所做的貢獻表示感謝。他說，近期大使館向幾內亞比紹媒體機構提供了一批辦公設備，大大改善了媒體機構的工作條件，使其能夠更好地服務社會。



在農曆蛇年春節到來之際，迪亞斯特別向中國人民送上新春祝福。他表示，中國人民在慶祝春節，這是一個表達美好祝願的時刻。



“無論是在基礎設施建設、通訊傳媒還是其他領域，幾內亞比紹都期待與中國展開更深入的合作。在兩國元首領導下，兩國的友好關係將進一步鞏固和發展。”迪亞斯表示，對幾內亞比紹與中國合作的未來充滿信心。