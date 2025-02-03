朝鮮外務省譴責魯比奧涉朝言論

中評社北京2月3日電／據新華社報導，朝中社3日報導，朝鮮外務省發言人2日發表談話，譴責美國國務卿魯比奧日前接受媒體採訪時將朝鮮稱為“無賴國家”。



談話說，魯比奧肆意詆毀主權國家形象的敵對言論完全違背有關尊重主權和互不干涉內政的國際法原則，系嚴重政治挑釁行為，朝方表示強烈譴責和反對。



談話說，魯比奧上述言論讓朝方再次確認美國敵視朝鮮的政策沒有改變，並暴露美國新政府的錯誤對朝態度。



談話還說，朝方絕不會容忍美國的任何挑釁行為，並會像往常一樣做出相應強烈應對。