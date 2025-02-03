春節跨越時空　拉近遠方與故鄉

近日，馬來西亞馬六甲市多地張燈結彩，舉辦慶祝活動，迎接農曆春節的到來。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月3日電／據新華社報導，春節，是中國人萬家團圓的時刻。在全球各地，無論是身處異國他鄉的建設者，還是離開祖國多年、傳承數代的華僑華人，雖經山海阻隔，歲月流轉，每逢春節，他們都會掛起一盞盞紅燈籠，擺出熱氣騰騰的年夜飯，舉辦豐富多彩的文化活動，慶祝佳節，傳遞祝福。過年，成為華夏子孫維繫情感、傳遞價值、凝聚精神的紐帶。



這個春節，參與建設馬來西亞東海岸鐵路的中馬兩國員工一道，將紅燈籠高高掛起，期盼這份紅彤彤的暖意能為乙巳蛇年帶來好運；中國第15批赴南蘇丹（瓦烏）維和部隊舉辦“和平·友誼”慶新春文藝晚會，與多國友人在維和工兵營院內共同慶祝新春佳節。還有很多人在忙碌工作中度過春節。在剛果（布），參與中國建築集團有限公司剛果（布）國家四號路項目的廖志康在除夕當天忙著項目安全排查，他深知當地民眾對這條路翹首以盼，堅守崗位“不僅是責任，更是對項目的熱愛”。正月初二，中國援幾內亞比紹農業技術專家組前往奧約區曼班科村，為村民送去上一季收穫的水稻種子。曼班科村村長奎巴·桑托斯·塞迪說：“正是一批批中國農業專家的堅守，讓我們這個偏遠的村莊也能種上優質的水稻，感謝你們。”



遠赴他鄉的建設者、堅守崗位的專家組、肩負使命的維和官兵……對他們而言，春節雖少了家鄉的煙火氣，卻多了天下一家的溫度；雖少了親人的陪伴，卻多了對家國更深的理解與熱愛。這些在異鄉奮鬥的身影，用行動讓世界看到中國的擔當作為。伊拉克艾哈代布油田生產管理部主管哈迪·奧貝德說，“春節是中國人闔家團圓的重要時刻，中國建設者卻選擇和我們堅守一線，這令人欽佩”。



春節的文化基因，同樣深深鐫刻在華僑華人的血脈裡。雖然離開故土，甚至歷經數代，這份來自故土的文化印記依舊鮮活。在美國舊金山、加拿大溫哥華、馬來西亞吉隆坡等地，每逢春節，唐人街的紅燈籠高高掛起，舞龍舞獅、廟會慶典熱鬧非凡。隨著“春節”申遺成功，乙巳蛇年的慶祝氛圍在全球華僑華人聚居地火熱升溫。馬來西亞馬六甲市雞場街換上節日盛裝，街頭高掛大紅燈籠和“蛇年大吉”等新春賀詞，100人共同舞動一對“馬中友誼瑞獅”；日本橫濱中華街舉辦“春節祭”，舞獅、京劇、變臉等傳統藝術表演以及節日遊行、煙火會等活動陸續上演，規模遠超以往……



華僑華人春節慶祝活動的傳承，助推春節文化不斷走向世界。在法國，“金蛇獻瑞”巴黎春節聯歡晚會在巴黎莫加多劇院上演，為旅法華僑華人帶去家鄉溫暖，為法國民眾提供深入瞭解春節文化的窗口；在泰國，很多餐廳在春節期間將中國佳肴與當地口味相結合，酸辣蝦湯就餃子，成為乙巳蛇年曼谷街頭的別樣味道。悉尼華星藝術團團長餘俊武說，華僑華人是中華文化在海外的承載者和傳播者，隨著祖國的繁榮強大，相信中華文化的影響力會越來越大。



跨越時間，春節是一種傳承；跨越空間，春節是一種連接。它讓中國人的情感彼此相連，讓中華文化生生不息。而那些身處海外的中華兒女，他們搭起橋梁，正在傳承文化的絢麗色彩，也在傳遞文明的時代力量。