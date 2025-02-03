全球新春走筆　“中國年”的拉美印記

這是1月31日在巴拿馬首都巴拿馬城的華僑華人歡樂春節廟會上拍攝的舞龍表演。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月3日電／據新華社報導，唐人街上，燈籠高掛；關帝廟內，香火裊裊。



春節期間，巴拿馬首都巴拿馬城老城區的唐人街張燈結彩，喜慶洋溢。放鞭炮、祭祖先、吃年夜飯……在遠隔太平洋的彼岸，到處是濃濃的“年味兒”。



自19世紀50年代起，一批批華人遠渡重洋，踏上這片土地，在幫助巴拿馬人民修鐵路、挖運河的同時，也帶來了過年的“鄉愁”。於1898年建成的關帝廟便是他們慶祝春節的場所，寄托著海外游子對故土的思念。



“傳統上，巴拿馬的華人總是與家人以及華人社群在唐人街一起慶祝春節。隨著時間推移，巴拿馬的華人社區逐漸擴展，慶祝春節的傳統也得到延續。”巴拿馬中華民族委員會副秘書長桑德拉·陳說。



隔海相望，古巴首都哈瓦那的中國城傳來“粵劇的回響”：新春之際，這裡展出20多件近一個世紀前的古巴華人粵劇團演出服飾、道具和老照片。現場播放的經典粵劇唱段仿佛將人們帶回到當年的風華歲月。



“對於中國人，尤其是廣東人來說，欣賞粵劇是一種充滿喜悅和慶祝的時刻。”展覽主策人、中國傳統和藝術之家主任特蕾莎·李說。



歷史上，在古巴的華人很多來自廣東，唱粵劇、聽粵劇是他們慶祝春節的重要方式。而如今，粵劇也已發展成為古巴當地頗受歡迎的文藝品類。



當年，華人漂洋過海，在包括巴拿馬和古巴在內的拉美多國扎根繁衍，薪火相傳。如今，春節——這個深植於全球華人心中的重要節日，正吸引著越來越多拉美民眾的喜愛和關注。



2014年，蘇里南成為西半球第一個將春節列為法定假日的國家。2021年，巴拿馬政府也將中國農曆新年定為全國性節日，以此認可華人社區為該國文化多樣性和民族融合作出的貢獻。2024年，秘魯國會通過決議，將每年2月1日定為秘中友誼日。