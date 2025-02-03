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日本全日空一客機滑行時機翼與廊橋相撞
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2025-02-03 13:28:54
福島機場一客機與廊橋相撞。（圖片來源：央視網）
中評社北京2月3日電／據央視網報導，當地時間2月2日獲悉，當天上午，一架全日空客機在福島機場著陸後，在滑行至停機位的過程中，機翼與廊橋相撞。機上共載有24名乘客和4名機組人員，無人受傷。
全日空方面正在對機體情況以及發生碰撞的原因等展開調查。
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