日本全日空一客機滑行時機翼與廊橋相撞

福島機場一客機與廊橋相撞。（圖片來源：央視網） 中評社北京2月3日電／據央視網報導，當地時間2月2日獲悉，當天上午，一架全日空客機在福島機場著陸後，在滑行至停機位的過程中，機翼與廊橋相撞。機上共載有24名乘客和4名機組人員，無人受傷。



全日空方面正在對機體情況以及發生碰撞的原因等展開調查。