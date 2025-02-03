紐約“新年俗”彰顯春節文化魅力

美國紐約多個地標建築在28日除夕夜亮起“中國紅”，慶祝蛇年春節的到來。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月3日電／據新華社報導，“共歡新故歲，迎送一宵中”。紐約是美國華人人口最多的城市和聯合國總部所在地，春節在這裡早已走出華人社區，成為當地各界民眾歡迎的公共節日之一。



春節先後於2015年6月、2023年9月被確立為紐約市、紐約州公立學校法定假日。2023年12月，第78屆聯合國大會也將春節確定為聯合國假日。多年來，林肯中心新春演出、帝國大廈等地標建築亮起“中國紅”、納斯達克股票交易所敲響“新春鐘”……這個美國大都市正形成獨具特色的慶祝春節“新年俗”。



紐約“春色滿城”：春節盛宴跨國界



漸起的舞台燈光下，一抹抹青綠映入眼簾。琴韵悠悠，青綠簇簇，讓當地觀眾仿佛穿越回北宋時代，與少年畫家王希孟共同經歷一場名為“千里江山圖”的中國傳統文化之旅。



拉開2025年紐約新春慶祝月的，正是這場由中國東方演藝集團帶來的舞蹈詩劇《只此青綠》。1月10日至12日，該劇在可容納2500餘人的林肯中心大衛·寇克劇院連演四場，但依然一票難求。



今年，來自北京恭王府博物館的民俗藝術家們，給紐約新春活動增添更濃的年味。在他們的幫助下，當地民眾在多個表演藝術中心和文化場所體驗拓印“福”字、製作漆扇、結繩、剪紙等項目，並將親手製作的小物件送給家人朋友作為紀念。



在美職籃（NBA）布魯克林籃網隊1月27日晚舉行的一年一度的慶新春球賽期間，從每個座位上放置的新春紅包、計分牌上的“中國新年”滾動條，再到現場主持人不時發出的“春節快樂”高聲呐喊，無不體現著春節的喜慶氛圍。球迷們當晚還可領取蛇年小工藝品、品嘗中國美食。



1月28日晚，高約443米的帝國大廈頂端還飄起“中國紅”，如同一束紅色的火炬屹立天空，將春節的紅火喜慶傳遞四方。這一傳統迄今已有25年歷史，成為中美文化融合和友誼的象徵。