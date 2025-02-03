對華加征關稅治不了“美國病”

“朋友圈”持續擴容、市場多元穩定為中國出口提供了新的增長點（圖片來源：國際在線） 中評社北京2月3日電／據國際在線報導，美東時間2月1日，美方以芬太尼問題為由，宣布對中國輸美產品加征10%關稅。這一錯誤做法違反世貿組織規則，對中美正常經貿合作造成破壞，也將給美國經濟帶來更多負面影響。有分析指出，鑒於以往貿易戰的教訓，這實際是再次對美國民眾加征“消費稅”。目前，中方已明確表示將向世貿組織提起訴訟，並採取必要反制措施維護自身正當權益。



需要指出的是，美方以所謂芬太尼問題作為對華加征關稅的理由，是完全站不住腳的。芬太尼是一種強效阿片類藥物，它之所以在美國淪為毒品，與美國社會巨大的濫用需求以及利益鏈條有關，也與美國政府監管不力脫不了幹系。如今美國半數以上的州實行“大麻合法化”，不少地方都有交易芬太尼類毒品的“黑市”。可見，芬太尼是美國自己的問題，是美國國內治理失靈的一個惡果。美方將公共健康議題與關稅施壓相捆綁，不僅沒有觸及問題的根源，反而可能激化政治對立，阻礙對芬太尼問題的有效治理。



事實上，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，2019年就宣布正式整類列管芬太尼類物質，是世界上第一個採取這一措施的國家。根據美國海關與邊境保護局等禁毒執法部門通報，2019年9月至今，美方未再查獲來自中國的芬太尼類物質。在此背景下，美國繼續炒作所謂芬太尼問題，顯然是別有用心。



有分析指出，美國現政府上任僅十幾天就援引1977年的《國際緊急經濟權力法》，越過常規調查程序，將芬太尼問題與關稅施壓相捆綁，目的就是繞開世貿組織法律框架有關最惠國待遇和減讓表承諾等基本義務，推進違反WTO規則的貿易保護主義，採用所謂“讓外國付錢”的手段，緩解自身的經濟壓力，同時轉移國內矛盾。



然而，美國政府的做法，建立在對關稅錯誤的認知和理解之上。進口關稅由進口商承擔，最終會轉嫁給美國國內消費者，進而扭曲全球產業鏈——這是美國彼得森經濟研究所等智庫的基本共識，也已被2018年美方發起的上一輪貿易戰結果驗證。



根據美國媒體的報導，從中國進口的魚類和甲殼類動物、植物油脂、蔬菜（尤其是玉米）、水果和堅果、肥皂、潤滑劑、茶和香料等食品和日用品，都在本輪加稅範圍之內。除此之外，鑒於中國在消費電子、鞋類、玩具領域的出口方面具有顯著優勢，對這些產品加征關稅，也會對美國民眾生活造成衝擊。據美國全國零售商聯合會估計，加征關稅可能讓消費者僅在家電一項上就要額外支出64億至109億美元。