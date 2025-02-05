中評社北京2月5日電／網評：“村跑”火熱，跑出特色、跑進人心



作者：陸華東 來源：新華網



春節期間，除了走親訪友、吃吃喝喝，運動健身成為不少人的選擇。



比如，在鄉村小路上來一場“村跑”。



“村跑”，就是一些地方選取特色鄉村路線，開展半程馬拉松，或者3公里共富跑、歡樂跑、健康跑等。選手們一邊跑步，一邊游“村景”、逛“村集”、品“村宴”，為新春佳節增添了別樣活力和喜氣。



穿過美麗的鄉村風景線，選手們收穫精神層面的獲得感、鬆弛感，也收穫鄉土味十足的獎品：竹林雞、有機魚、大白鵝、楊梅酒……鄉村風土人情“賺足了眼球”。



一場成功的“村跑”，就是一張美麗的名片。近年來，一些鄉村打造得越來越美，卻長期“藏在深閨人未識”。“村跑”把鄉村裡的一個個特色“盆景”串聯成“風景”，讓更多人看到鄉村的魅力。一些地方將民俗、民宿、農家樂、采摘等一大批旅遊資源串聯激活，還打造了咖啡店、農村書屋等消費場景，吸引遊客前來參賽、打卡。



與“村超”“村BA”等動輒數以萬計的觀賽人數相比，“村跑”規模很小。但是這樣“小而美”的賽事依然能迸發出大能量。鄉村體育賽事能否辦出效果，關鍵不在賽事規模大小，而在於是否因地制宜，是否有足夠的群眾基礎。



“村跑”火熱，“出圈”只是第一步。要跑得長久，必須跑出特色、跑進人心。讓跑者在每一個轉彎都能邂逅意想不到的驚喜。