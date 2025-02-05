中評社北京2月5日電／網評：“村咖”熱銷，熱的是向往的生活



來源：新華網 作者：潘曄



來村裡喝杯咖啡吧！



“用一杯村咖時光，治愈忙碌奔波的你”“一杯村口咖啡，拉滿春節假期的鬆弛感”“農村老宅變身花園咖啡館”……



當咖啡遇見鄉村，就有了“村咖”。據統計，全國有超過4萬家咖啡館在村裡。在江蘇，核心景區面積僅2平方公里左右的南京佘村，就有15家咖啡店；位於蘇州的太湖生態島上，集聚著50多家村咖，有的已經成為遠近聞名的網紅店，不少人為一杯咖啡到村裡打卡。



“村咖”不僅成了鄉村文旅的“流量密碼”，也是鏈接城鄉的消費新場景。



一杯“村咖”，療愈身心。“村咖”兼具城市的精致感以及田園生活的鬆弛感，又具有社交屬性，是年輕人對衝緊張生活的“世外桃源”。在鄉村咖啡館，品味的不僅是咖啡，更是新鮮空氣、山間野趣，是向往的美好生活。



一杯“村咖”，激發活力。“咖啡＋景區”“咖啡＋民宿”“咖啡＋露營”等元素的組合，逐漸成為鄉村旅遊新風尚。有的地方則把“村咖”與鄉村社區結合起來，讓鄉村咖啡館同時擁有鄉村閱覽室、文化展示廳、活動中心等多元功能。更關鍵的是，“村咖”火了，各路創業者帶著創意和資金湧向鄉村，催生出源源不斷的新活力。



“村咖”的興起，關鍵不在於咖啡本身，而在於鄉村。有人疑問：這杯“村咖”能不能持續飄香？有一個回答獲得大量點贊：“潺潺流水，葱鬱樹林，老宅裡升起的裊裊炊煙，只要有想法有創意，這些日常生活都是取之不盡的寶庫。”