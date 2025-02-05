無支付贖金　再多一名被禁錮緬甸港女獲救

中評社北京2月5日電／據大公文匯網報導，港人被“賣豬仔”誘騙到東南亞國家詐騙園區遭禁錮及從事非法工作的營救行動，2日再傳來新喜訊。據泰國傳媒報導，再多一名被誘騙到緬甸詐騙園區的女港人，近日獲泰國當局救出，並於2日安全抵達泰國。香港特區政府保安局2日晚回應傳媒查詢時證實再有港人獲救抵達泰國的消息，指保安局專責小組一直和泰國有關當局及該名獲救港人保持聯絡，並會盡快安排該名港人返港。據悉是次營救行動並無支付贖金。



據泰國傳媒《The Nation Thailand》報導，一名被困緬甸電騙中心的31歲香港女子，2日在泰國警方及軍方合作下獲救出。該名女子早前身處緬甸妙瓦底南部，並透過泰國毒品管制局辦公室（Office of the Narcotics Control Board，ONCB）向泰國軍方請求進入泰國邊境達府（Tak Province）的朴帕縣（Phop Phra district），即妙瓦底對岸。



泰國軍方則在收到有關請求後，透過泰國駐緬甸仰光大使館的警務專員協助，與控制該緬甸地區的民主克倫佛教軍隊（DKBA）指揮官進行協調，最終救回該名女子，並於2日將該名女子送抵泰國。



此前，泰方通報指有多名香港公民，可能被迫在緬甸境內從事電詐、線上賭博網站，並希望從緬甸妙瓦底地區越境進入泰國。



2日抵泰與泰國司法部部長見面



據瞭解，今次獲救的香港女子，抵達泰國後獲安排曾與香港保安局副局長卓孝業會面的泰國司法部部長塔威見面。其間，獲救女港人曾詢問塔威能否用已被剪了四分一的護照返港。