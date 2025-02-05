香港大街小巷喜慶熱鬧　年味拉滿

中評社北京2月5日電／據央視網報導，春節期間，香港大街小巷喜慶熱鬧，各地舉辦豐富多彩活動，為市民和遊客帶來年味滿滿的歡樂假期。



連日來，在香港銅鑼灣、金紫荊廣場、中環摩天輪以及尖沙咀海港城等商業場所和旅遊景點，游人如織，處處洋溢著喜慶熱鬧的節日氣氛。



香港旅遊業界反映，今年更多來港旅行團選擇在港過夜，大年二十九至初四，酒店入住率接近100%。同時，今年春節是深圳居民赴港“一簽多行”政策實施後的首個中國傳統節日長假，預計平均每天有100—200個內地旅行團來港。