OpenAI奧特曼承認站在歷史錯誤一邊

中評社香港2月3日電／ChatGPT母公司OpenAI周六（1日）推出全新推理模型o3－mini，並在ChatGPT首次向所有用戶免費提供推理模型，雖號稱更便宜，但API定價仍高於 DeepSeek－R1，不過OpenAI執行長奧特曼最新坦承錯誤，要學習 DeepSeek將推理模型的思考過程公開，OpenAI的閉源策略令他們站到歷史錯誤的一邊，將重新思考OpenAI的開源策略，並承認自身領先優勢已不如之前。



奧特曼也稱讚DeepSeek是個非常好的模型，並稱“我們將保持比往年更少的領先優勢”。奧特曼對OpenAI閉源策略也反思並透露OpenAI正在討論發布一些模型權重等。“我個人認為我們在這裡站在了歷史錯誤的一邊，必須找出不同的開源策略，但並不是OpenAI的每個人都同意這種觀點，這也不是我們目前的首要任務。”



奧特曼還說OpenAI將效仿DeepSeek的做法，“我們很快就會展示一個更有用、更詳細的版本。感謝R1讓我們有所更新”。



o3－mini的發布並沒有分散DeepSeek的討論度，半導體研究和諮詢公司SemiAnalysis上周五（1月31日）出具最新報告揭開DeepSeek成功的關鍵因素，並進行推測稱DeepSeek擁有至少5萬塊Hopper架構的GPU，且GPU投資已超過5億美元，600萬美元成本只包含預訓練運行的GPU成本，不包括硬體本身研發和總體擁有成本（TCO）等重要部分。



半導體研究和諮詢公司SemiAnalysis上周五（1月31日）出具最新報告，稱DeepSeek擁有至少5萬塊Hopper架構的 GPU。



報告指出，DeepSeek的總伺服器資本支出約16億美元（約527億台幣），營運此類集群成本高達9.44億美元（約311億台幣）。DeepSeek用不到600萬美元成本的說法有所錯誤，這類似於將產品物料清單的特定部分並將其歸因為全部成本，預訓練成本在總成本中只佔很小的一部分。



報告也提到，DeepSeek在尋找人才方面也投入了大量資金。目前，該公司員工人數在150人左右，且正急速擴張中。該公司職位並沒有被預先定義，會根據招聘人員靈活定義，且不考慮先前資歷，非常注重能力和好奇心。DeepSeek會定期在北京大學和浙江大學等頂尖大學舉辦徵才活動，許多員工都畢業於浙江大學。



DeepSeek 先前也為有前途的候選人提供超過130萬美元（約4284萬台幣）年薪，這一薪資水平遠高於國內大型科技公司以及大模型新創企業。

