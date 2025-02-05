中評社北京2月5日電／網評：標簽化中國女婿，如此炒作不可取



來源：人民網 作者：邱 風



連日來，“女婿”成了熱搜榜的常客。從“女婿每年春節都找老丈人告狀”，到“女婿回娘家哭著給丈母娘告狀”，從“大年初二女婿又開始汗流浹背了”，到“女婿回老丈人家的統一行為”……一些自媒體似乎嫌熱度還不夠滾燙，甚至拉上了演員沈騰助攻，“沈騰憑什麼演馬麗女婿？”



一條條主打“女婿”的熱搜，讓人不知所雲、不明所以。乍一看，還以為誰家女婿遭遇了駭人的虐待，一把鼻涕一把淚的，比竇娥還冤；細一瞅，原來又是玩以偏概全的把戲，嘩眾取寵，通過標簽化某個群體來博取流量。



大年初二“回娘家”是傳統習俗，出嫁的女兒帶著丈夫和孩子回到娘家，又稱“歸寧”。在一些地方，大年初二也被稱為“姑爺節”“迎婿日”。無論歸寧還是迎婿，一家人團聚，有說有笑，熱熱鬧鬧，這是常態。



而在一些自媒體眼裡，不炒出一些事來不夠“熱鬧”，這次“倒黴”的是女婿。“初二看似是媳婦回娘家，實則是女婿申冤訴苦日”，給人的感覺是中國的女婿都是被虐者，媳婦都是施虐者。由此延伸家庭，兩口子過日子都是刀裡來、槍裡往的，而女婿被虐後，只能在大年初二陪妻子回娘家時才有機會訴苦，才能一澆胸中之塊壘。



如果“女婿年年告狀”只是一種調侃倒還罷了，而一些自媒體意不在此，而是翻來覆去地炒作此事，甚至把往年的個別案例配上佐料再炒，令人厭惡。與此同時，一些平台也跟著“起哄”，甚至有意無意地推波助瀾，把話題炒熱，把輿論場變得烏煙瘴氣。