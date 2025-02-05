網評：春節檔票房創紀錄折射文化消費新高度

中評社北京2月5日電／網評：春節檔“換新顔”，票房創紀錄折射文化消費新高度



來源：人民網 作者：思睿



2025年電影市場迎來春節檔開門紅！打開影院購票界面，“售罄”字樣頻頻出現。數據也印證著這種感受——大年初一單日票房18.05億元，觀影人次3515.12萬，均超過2021年同期，創造中國影史新的單日票房和觀影人次紀錄。



截至目前，春節檔總票房突破26億、超過去年同期，共有4部影片預售票房突破2億、成為歷史最多……數據鮮活，成果累累，映照今年春節檔的火熱。



與前幾年春節檔“喜劇＋劇情”的固定搭配不同，今年春節檔“換新顔”，呈現多元化特徵。動畫、懸疑、奇幻史詩等題材“分庭抗禮”，IP品牌效應、合家歡優勢凸顯，全方位滿足全年齡段觀眾觀影需求。



值得一提的是，“特效量”表現頗為亮眼。春節檔6部影片中有5部涵蓋IMAX、CINITY、中國巨幕、杜比影院四種特效廳制式。觀眾也用自己的選擇為中國電影產業製作水平和視聽效果投下信任票：大年初一IMAX場次已排4540場，票房突破7000萬，絕對數字和票房貢獻度均明顯高於去年同期。



春節檔是全年電影市場的晴雨表。今年春節檔早在預售期間就刷新多項檔期預售紀錄，既是電影產業和文化消費充滿韌性的證明，也是新一輪轉型升級的起點和契機。期待看到今年春節檔再創票房口碑“雙高”紀錄，開門紅帶動全年紅；也期待電影市場逐漸擺脫“檔期依賴症”，早日迎來從“規模增長”到“價值創造”的質變時刻。