台股收盤重挫830點　史上第4慘

中評社香港2月3日電／台股今（3日）早盤重挫超過千點，權值股台積電一度暴跌75元至1060元，半導體與AI族群成為重災區，廣達與緯穎殺至跌停，尾盤跌勢並未明顯收斂，終場台股大盤收在22694.71點，單日暴跌830.70點，創史上收盤第四大跌點，台積電下跌65元，收在1070元，廣達跌停收243元，緯穎跌停收在2020元。



中時新聞網報導，受到台積電ADR、美國科技股與AI族群在台股休市期間崩跌，大陸新創公司DeepSeek推出低成本的AI模型，加上特朗普發動關稅戰，已先對大陸、墨西哥及加拿大課徵10至25%的關稅，甚至喊話接下來將針對半導體、鋼鐵及石油等關鍵物資課稅，引發全球股市劇烈震盪。



台股史上單日最大跌點是在去年8月5日，當時一口暴跌1807點，跌幅超過8.3%，第二大跌點是去年8月2日，下跌1004點跌幅4.43%，接著同一年9月4日重挫999點，原先第四大跌點是去年4月19日，當時下跌774點。



普遍認為，特朗普政策將牽動台股走勢，富邦投顧董事長陳奕光分析指出，台股跌勢會不會擴大？關鍵在特朗普政策。特朗普為實踐競選諾言，已對加、墨加徵25%關稅，對大陸商品加徵10%，若戰火擴及到台灣半導體出口或供應鏈，就會產生較大影響。