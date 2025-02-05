中評社北京2月5日電／網評：“非遺”上春晚，帶來非一般魅力



來源：人民網 作者：邱 風



以“巳巳如意，生生不息”為主題的《2025年春節聯歡晚會》，已落下帷幕。但是，很多精彩節目都駐留在億萬觀眾記憶深處，比如，令人美不勝收的“非遺”元素。



作為春節申遺成功後的首屆總台春晚，整台晚會處處體現“非遺”特點。從中國傳統建築創演秀《棟梁》，到小品《借傘》，再到歌舞《潮起舞英歌》……一個個節目主打“非遺”元素，展現“非遺”魅力，帶給觀眾非一般的體驗。



以《棟梁》為例。該節目帶領大家沉浸式走近2024年申遺成功的“北京中軸線”，不僅可認識“凝結中國人智慧的鬥拱與榫卯”，更能感受到中華文化生生不息的精髓與智慧。



需要提及的是，總台春晚展示“非遺”元素，並非生硬表達，也不是簡單機械地向觀眾“兜售”其意義，而是借助“黑科技”等手段，融入了時尚氣質。在《棟梁》這個節目中，“XR＋數字孿生＋VP”技術的運用，讓觀眾“不僅看到了古建築的外在之美，更從深層次理解了這些建築背後承載的哲學思想與歷史積澱”。此外，還有很多節目在詮釋“非遺”內涵時，都巧妙融入科技力量。



據統計，我國普查到的“非遺”資源總量約有87萬項，國家、省、市、縣4級“非遺”代表性項目10萬餘項，其中國家級代表性項目1557項（包含3610個子項目）。實現“非遺”傳承不能缺少創新，推出“非遺”表演同樣離不了創新。