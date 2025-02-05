中評社北京2月5日電／網評：特色非遺別樣美



來源：人民網 作者：何思琦



在法國巴黎，12位身著傳統演奏服的中國表演者在舞台上敲擊、彈奏著。質如玉、亮如鏡、聲如磬，台上的一排排青瓷碗、青瓷編鐘即是他們的樂器。來自浙江慈溪的青瓷甌樂藝術團的瓷樂表演，讓眾多外國觀眾在聆聽千年古樂的同時，領略著千年瓷韵。清冽的樂音仿佛穿越時空，向世界展示著中國瓷樂藝術的翩翩風采和文化自信。



青瓷甌樂的出海，正是中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展的生動體現。從泥到瓷，由瓷變樂。編鐘、腰鼓、鳥哨、鈴、塤……不同形制的瓷器帶著不同的音韵特色，奏出獨屬於它們的歷史。



非遺的傳承與應用，既要“守得住”，還要“更新鮮”。一地有一地的歷史，一域有一域的文化，通過地域性和文化性的有機結合，讓帶有地方特色的非遺技藝訴說新的故事，往往可以實現“形式很新穎、效果很驚艶”。



“既傳承文化，又學到知識，這樣的課，可以多來點兒！”南昌大學一堂“贛劇藝術鑒賞”選修課抬頭率幾乎100%，非遺代表性傳承人在教室走廊外現場裝扮、學生到講台上體驗角色。揮水袖、舞折扇、耍花槍、上戲妝……一堂關於地方戲的冷門課變得“一座難求”，學生們錄制短視頻傳到社交媒體平台，相關話題閱讀量更是突破千萬。一節贛劇課實現破壁傳播的背後，是對非遺傳承無止境的探索。不斷地融合、創新，古老的旋律真正唱到了年輕人的心坎裡。



這樣有創意又有新意的文化傳承，富有人間煙火氣，活躍在人們的生活中、日常裡。與此同時，傳統技藝也在與現代科技進行著巧妙碰撞，讓非遺走入全新賽道。比如，浙江湖州輯裡湖絲手工製作技藝的創新應用，正讓一根細細的蠶絲連接著未來。蠶絲因具有較好的光學性能，其蠶絲蛋白已經被科研人員提取出來，制成了存儲硬盤。從承載文明到存儲數字信息，科技的助力實現了文明跨越千年的傳承與創新。



非遺是傳統技藝，也是文化符號，是可以一直流傳下去的文化創造。時代的腳步總在前進，非遺也走入了一個更大的世界。廣袤的中華大地上，許多具有地方特色的非遺技藝正在傳統與現代的鏈接中不斷被激活，生發出更長久、更有影響的生命力。如今，無論是數字技術賦能，為非遺提供更多元的展示場景，還是打造各類沉浸式、交互式的體驗，種種探索，都在讓非遺變得更加新鮮、更具吸引力，都是在時代潮流下喚醒非遺歲月深處的獨特魅力。



讓各具特色的地方非遺有時代屬性，更有生活氣息，讓注解著中華文明突出的連續性、創新性的傳統技藝綻放新的時代光彩，相信定會有更多人愛上非遺、傳承非遺，加入這場生生不息的文化接力。